Overdose da streaming, Disney e Netflix rallentano

Il servizio di streaming della Disney – cioè Disney+ - ha avuto un tempo roboante durante la pandemia, poiché i fan bloccati i casa e buttati fuori dai parchi a tema del gigante dell'intrattenimento si sono rifatti attaccandosi ai loro teleschermi. Ma questo fenomeno sta rallentando: Disney+ ha aggiunto solo due milioni di abbonati lo scorso trimestre - il suo più piccolo guadagno trimestrale dal lancio di due anni fa - portando il suo totale a 118 milioni, più basso del previsto. Le cose non vanno molto meglio nemmeno per il business del grande schermo della Disney: gli alti costi di marketing hanno fatto sì che il suo studio cinematografico abbia registrato una perdita lo scorso trimestre. E, certo, i vacanzieri vaccinati sono tornati nei parchi a tema della Disney, ma il profitto del segmento è ancora inferiore alle aspettative. Il profitto complessivo, poi, è arrivato anche più basso del previsto, così gli investitori hanno inizialmente mandato le azioni del colosso giù del 4%.

Il boom dello streaming sta svanendo velocemente, e i giganti del settore stanno lottando per attrarre nuovi abbonati - specialmente in mercati maturi come gli Stati Uniti e il Canada. Guarda Netflix: ha portato solo 88.000 nuovi abbonati nordamericani quest'anno, contro i tre milioni e i sei milioni che ha aggiunto rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Inoltre, con l'industria sempre più competitiva, i servizi di streaming devono sborsare più che mai per il marketing e la produzione di contenuti per attirare nuovi abbonati e mantenere quelli esistenti. E questi costi aumentati non aiuteranno i loro profitti...

Meno male, quindi, che la Disney ha le sue iconiche dita guantate in molte torte: ha annunciato questa settimana i piani per costruire il proprio "metaverso", un'esperienza di realtà virtuale in cui aziende come Facebook stanno già investendo. Disney ritiene di avere marchi e personaggi abbastanza forti per attirare i clienti, ma potrebbe passare un po' di tempo prima che la magia virtuale arrivi: l'azienda deve ancora definire i dettagli della sua impresa.