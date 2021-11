Il poker d’assi di Buffett: Apple, Amex, Boa, Cocacola

Tutti gli occhi sono stati puntati su Berkshire Hathaway durante il fine settimana scorso, quando il guru degli investimenti Warren Buffett ha annunciato i suoi ultimi risultati trimestrali. Ma ciò che ha veramente catturato l'attenzione degli investitori è stata la rivelazione di Buffett che solo quattro società costituiscono il 70% del portafoglio azionario da 311 miliardi di dollari dell'azienda. Vediamo quali.

American Express

Le compagnie di carte di credito hanno un paio di cose a loro favore: la spesa delle carte di credito dovrebbe riprendere ora che il supporto pandemico del governo americano per gli individui è nel retroscena, il che dovrebbe aiutare a spingere verso l'alto anche le commissioni non legate ai prestiti. Questi venti di coda dovrebbero mettere le società di carte di credito nella posizione di aumentare i loro dividendi e i loro riacquisti di azioni. Per American Express, in particolare, il ritorno dei viaggi d'affari e delle spese d'intrattenimento potrebbe essere un bonus importante, dato il suo grande segmento di clienti aziendali. La società ritiene che la spesa complessiva per i viaggi e l'intrattenimento arriverà all'80% dei livelli del 2019 entro la fine di quest'anno, ma la spesa aziendale non si riprenderà fino al 2023. Un po' prima, e questo rappresenterebbe un upside alle attuali stime di guadagno. American Express è scambiata a 18,3x prezzo-utile (P/E) - ben al di sopra della media del gruppo di carte di credito USA di 8,3x. Ma mentre quest'ultimo dovrebbe mostrare un calo dei guadagni di oltre il 20% l'anno prossimo, i guadagni di Amex rimarranno probabilmente piatti, giustificando forse il suo premio. Eppure, il più ampio mercato azionario statunitense è scambiato a 21,5x P/E e offre una crescita degli utili dell'8%, quindi le azioni di Amex non sembrano particolarmente attraenti, relativamente parlando.

Apple

Il caso di investimento per Apple è piuttosto eccitante: l'azienda si sta spostando dall'essere focalizzata sull'hardware a quella sul software, principalmente incrementando un business di "servizi" che attualmente rappresenta il 19% delle entrate. Questo ha senso: il suo segmento dei servizi - che include App Store, Apple Music, TV+, e altro - genera un margine di profitto lordo del 70% rispetto al 35% dell'hardware, quindi più entrate dai servizi significano maggiori profitti.

Il problema è che gli investitori sono ormai consapevoli dell'opportunità. Infatti, il titolo Apple è attualmente scambiato a 26,5x P/E - davanti alla media delle aziende Big Tech statunitensi e alla rivale Samsung - e ci si aspetta che cresca i suoi guadagni solo dell'1% nel prossimo anno contro la media dell'8% del suo gruppo di pari. Quindi, qualsiasi attrattiva a lungo termine è probabilmente controbilanciata da un'alta valutazione a breve termine, così come il fatto che i colli di bottiglia della catena di fornitura stanno rallentando la consegna dei nuovi iPhone, intaccando le entrate hardware e software e riducendo la crescita complessiva degli utili di Apple.

Banca d'America

In generale, le banche sono beneficiarie della ripresa post-pandemia: i tassi di interesse dovrebbero aumentare nei prossimi anni, aiutando le banche a guadagnare di più sui loro nuovi prestiti. E dato che il denaro che le banche hanno messo da parte l'anno scorso in caso di inadempienze viene ora rilasciato, dovrebbero avere anche un eccesso di liquidità da restituire agli azionisti.

Bank of America in particolare dovrebbe anche beneficiare di una "leva operativa" l'anno prossimo, dove le entrate aumentano più velocemente dei costi. Questo aumenterebbe il profitto e lascerebbe ancora più contanti per i dividendi e i buyback. Il titolo della Bank of America è attualmente scambiato a 14.7x P/E, il che lo rende il più costoso delle grandi banche americane. Gli analisti si aspettano anche che riduca i suoi guadagni del 9% l'anno prossimo, il che è leggermente più della media del gruppo dei pari. Quindi, con una valutazione più alta e una crescita inferiore rispetto alle altre banche statunitensi, il titolo della Bank of America non sembra particolarmente convincente in questo momento.

Coca-Cola

I prodotti di Coca-Cola sono stati molto richiesti da quando si sono riaperti i luoghi di divertimento, ma l'azienda non sta riposando sugli allori: ha raddoppiato il suo budget di marketing dal 2020 e ha lanciato una massiccia campagna pubblicitaria sulle bibite per la prima volta in cinque anni lo scorso trimestre. E il blitz sembra aver funzionato: le entrate organiche dell'azienda - senza gli effetti delle oscillazioni di valuta e delle acquisizioni - sono cresciute meglio del previsto 14% lo scorso trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. C'è un'altra ragione per essere entusiasti di Coca Cola in questo momento: è una società di beni di consumo, il che significa che vende beni di cui i clienti hanno bisogno in ogni caso. Questo è di buon auspicio in questi tempi di alta inflazione, dal momento che permette a Coca Cola di trasferire costi più elevati sui clienti senza perderli alla concorrenza. Ed è esattamente quello che sta facendo: l'azienda ha aumentato il prezzo medio dei suoi prodotti del 6% lo scorso trimestre, e ha ancora venduto il 6% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Aggiungete il recente acquisto di Bodyarmor da parte di Coca-Cola, e c'è un argomento per una crescita dei guadagni ancora maggiore. Coca-Cola è attualmente scambiata a 23.6x P/E rispetto ai suoi principali rivali americani che producono bevande a 27.2x, e ci si aspetta che cresca i suoi guadagni di oltre il 6% il prossimo anno contro il 7% dei suoi rivali. Con le azioni di Coca-Cola apparentemente a sconto e il potenziale di rialzo che verrà dal suo recente acquisto di Bodyarmor, Buffett potrebbe avere ragione: ora potrebbe essere un buon momento per comprare.