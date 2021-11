Follia Rivian, 76 miliardi e nessun camion venduto

Rivian, produttore americano di camion elettrici (futuro produttore, nel senso che ad oggi non ne ha venduto neanche uno) ha fatto uno straordinario debutto in borsa mercoledì scorso, raccogliendo quasi 12 miliardi di dollari nella sesta più grande Ipo mai avvenuta in una borsa americana. Questo ha valutato l'azienda sostenuta da Amazon a 76 miliardi di dollari, il che, da un lato, ha senso: ha già visto una domanda massiccia, con più di 150.000 preordini. D'altra parte, è semplicemente folle: appunto perch+ il produttore di veicoli non ha ancora venduto un solo veicolo. Ma in qualunque modo si valutino i numeri, non sembra credibile che gli automobilisti eco-consapevoli del mondo possano comprare abbastanza EV (electric vehicle) per giustificare le somme che gli investitori sono disposti a pagare per le azioni dei loro produttori.

Certo, i veicoli elettrici sono una tecnologia che sta rapidamente diventando maggiorenne, con l'adozione assistita da misure come il divieto del governo britannico di nuove auto con motore a combustione dal 2030. Ma quando si tratta di scegliere gli investimenti, la dimensione potenziale del mercato conta enormemente, non importa quanto velocemente stia crescendo. Ed è possibile che il mercato EV non sarà mai così grande.

L'Agenzia internazionale dell'energia prevede che i consumatori a livello globale compreranno 25 milioni di veicoli elettrici all'anno entro il 2030. E per quella data, Bloomberg New Energy Finance calcola che il prezzo medio di vendita per un EV di medie dimensioni sarà sceso a circa 27.000 dollari man mano che le batterie diventeranno progressivamente più economiche.

Moltiplicando questi due numeri insieme, si ottiene una dimensione approssimativa del mercato di 675 miliardi di dollari entro il 2030. Solo per ribadire: questo è per tutti i veicoli elettrici - escluse le biciclette - venduti a livello globale.

Ma l'attuale valore di mercato dei produttori di veicoli elettrici con sede negli Stati Uniti è pari a:

Tesla: 1,08 trilioni di dollari

Lucid: 66 miliardi di dollari

Fisker: 5,6 miliardi di dollari

Canoo: 1,9 miliardi di dollari

Lordstown Motors: 980 milioni di dollari

Workhorse: 930 milioni di dollari

Aggiungete l'aggiunta di mercoledì di Rivian a 86 miliardi di dollari, e otterrete un valore di mercato totale per le aziende EV con sede negli Stati Uniti di poco più di 1,2 trilioni di dollari.

Ora assumiamo che - con la maturazione del mercato - la valutazione media di un'azione EV quotata negli Stati Uniti tenderà verso l'attuale valutazione dell'indice tecnologico Nasdaq 100, attualmente 5,5x delle vendite. Questa è una supposizione generosa per due motivi: in primo luogo, 5,5x delle vendite è un record e circa il doppio della valutazione media del Nasdaq negli ultimi due decenni, e, in secondo luogo, le azioni delle società automobilistiche statunitensi tendono a scambiare a più di 0,5x delle vendite.

Ma supponiamo che le valutazioni del settore tecnologico armonizzino a se stesse quelle delle case automobilistiche, e manteniamo la nostra cifra di 5,5x: ciò significa che le vendite globali di EV di 675 miliardi di dollari dovrebbero valere circa 3,7 trilioni di dollari per gli investitori. Per giustificare le loro valutazioni attuali, quindi, queste sette società quotate negli Stati Uniti dovrebbero prendere un terzo dell'intero mercato globale dei veicoli elettrici entro il 2030. Questo lascerebbe l'attuale raccolto di case automobilistiche storiche - Ford, General Motors, Toyota, ecc - e gli specialisti EV non americani - del calibro di XPeng, NIO e Leapmotor - a combattere per i restanti due terzi tra di loro. Per non parlare di qualsiasi altra nuova startup EV che deve ancora unirsi alla mischia.

È possibile che Tesla, Rivian e la banda possano accaparrarsi una quota così grande di vendite, ma non probabile. Concentrandosi solo su Rivian, una valutazione di 86 miliardi di dollari implica che dovrà vendere più di 3,4 milioni di veicoli nel 2030, secondo la società di ricerca New Constructs. Per essere chiari: sono esattamente 3,4 milioni in più di quelli venduti finora (... Rivian non ha letteralmente venduto un solo camion). È anche quattro volte il numero che Tesla - che attualmente controlla l'80% del mercato statunitense - è riuscita a consegnare negli ultimi 12 mesi.