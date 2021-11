Distribuzione oltreconfine dei fondi alternativi, decreto ok

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alla disciplina europea sulla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo. Il provvedimento adegua il testo unico della finanza alle novità introdotte dalla direttiva 2019/1160 e dal regolamento 2019/1156, in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Oicr). Tra le novità più rilevanti, si segnala l’introduzione della nozione di “pre-commercializzazione”, che consiste nel fornire informazioni e comunicazioni su strategie o su idee di investimento da parte di una società di gestione del risparmio o di un gestore di fondi di investimento alternativi ai potenziali investitori professionali.

Aifi, dopo essersi confrontata su questi temi a livello europeo, ha avviato un gruppo di lavoro che sta approfondendo i principali dubbi dei gestori in merito a pre-marketing e obblighi di notifica.

Le novità verranno analizzate in un webinar, dedicato ai soci, fissato per il 29 novembre.