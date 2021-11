Coinbase guadagna meno nonostante il cripto-boom

Coin ha riportato risultati più deboli del previsto martedì, nonostante il boom degli scambi di criptovalute. Come mai?

La performance di Coinbase dipende fortemente dalla performance delle criptovalute. E dato che i prezzi di questi corsari digitali sono scesi lo scorso trimestre, l'azienda ha visto il numero medio di utenti attivi mensili e il valore dei loro scambi scendere rispettivamente di circa il 16% e il 29% rispetto al trimestre precedente. Questo a sua volta ha spinto le entrate complessive della società verso il basso del -39%, peggio del previsto. Coinbase ha detto che si aspetta che le cose si riprendano in questo trimestre, e i primi segni sembrano buoni: il bitcoin ha raggiunto livelli record all'inizio di questa settimana. Ma gli investitori non sono il tipo che perdona, e hanno mandato le sue azioni giù del 13%.

Bitcoin ha sempre avuto una grande influenza sulle entrate di Coinbase - probabilmente troppo grande, che è il motivo per cui la società ha cercato di svezzare se stessa dalla sua dipendenza dalla criptovaluta OG. Sembra che ci stia riuscendo: il 19% di tutte le transazioni erano su bitcoin lo scorso trimestre, in calo dal 32% dello stesso periodo dell'anno scorso. Questo significa anche che si sta espandendo in nuove fonti di reddito, con la società che ha annunciato piani il mese scorso per lanciare una piattaforma Nft dedicata. Dopo l'aggiornamento, le azioni di Coinbase erano sedute al 20% al di sotto del prezzo di quando si è quotata in borsa per la prima volta.