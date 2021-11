Ilbe: il film "Christmas Thieves" sbarca sulle principali piattaforme Tv Usa

ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), società quotata su Euronext Growth Milan, comunica che da oggi il film “Christmas Thieves”, di cui ILBE possiede i diritti di distribuzione in USA e Canada, approda sulle maggiori piattaforme statunitensi (Apple TV, Amazon, Vudu, Google, Comcast e Spectrum).

La società di distribuzione cinematografica Samuel Goldwyn Films si è occupata della diffusione del film sul mercato statunitense.

Il film si colloca in un segmento di mercato molto richiesto che coniuga live action e animazione, ed è prodotto da Fenix Entertainment, che ha ceduto a ILBE i diritti su tutti i proventi di distribuzione in Canada e Stati Uniti, per i quali ILBE si aspetta ricavi nei prossimi esercizi.

Oltre a questi, ILBE ha già incassato i proventi derivanti dalle sue attività di service, in particolare per quanto riguarda il licencing dei personaggi animati provenienti dal film “Arctic Dogs” (di cui ILBE possiede le Intellectual Properties), i processi di produzione e i servizi post produzione.

Il film rappresenta l’esordio di un nuovo modello di collaborazione tra ILBE e un’altra società di produzione, modello che la società intende replicare: nel 2021 ILBE ha stretto due accordi di questo tipo con Fenix Entertainment, e due con la società di produzione Minerva Pictures. Le attività sono già iniziate.

“Christmas Thieves” è una commedia natalizia per famiglie e bambini diretta da Francesco Cinquemani e ha tra i protagonisti attori popolari come Michael Madsen (“Le iene”, “Kill Bill”, “The Hateful Eight”) e Tom Arnold, al fianco dei personaggi della web series animata “Arctic Friends”, prodotta da ILBE e disponibile in più di 90 Paesi in tutto il mondo su Apple TV e Amazon Prime Video.

Il Presidente di ILBE Andrea Iervolino ha commentato: “Siamo fieri di aver portato sul mercato statunitense, in collaborazione con un’altra società di produzione italiana, una tipologia di opera - quella del film di Natale per famiglie – non solo molto richiesta dal mercato ma in una chiave originale, che coniuga l’animazione con il live action. Il progetto è pensato per il segmento home video i cui budget riescono ad essere molto contenuti rispetto a quelli di altri progetti di animazione simili. Siamo contenti inoltre che un distributore importante come Samuel Goldwyn Films abbia creduto in quest’opera, scegliendo di occuparsi della sua diffusione statunitense”.