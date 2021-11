Tennis: Tartarini (coach Musetti), 'Djokovic e Medvedev favoriti a Torino, Berrettini sorpresa'

Roma, 11 nov. - (Adnkronos) - "Alle Atp Finals Djokovic e Medvedev partono favoriti, sono i primi due giocatori del mondo, a maggior ragione sul veloce. Il fatto di giocare due set su tre avvicina i valori, spesso in questo torneo abbiamo visto delle sorprese e Berrettini ha tutte le carte in regola per esserlo". Lo dice Simone Tartarini, coach di Lorenzo Musetti, sulle prossime Atp Finals, al via a Torino domenica prossima.

"Speriamo che Matteo abbia recuperato dal problema al collo che ha avuto a Vienna -aggiunge Tartarini all'Adnkronos-. Se sarà al top fisicamente se la può giocare contro tutti. In semifinale penso possa arrivarci senza problemi e poi può succedere qualsiasi cosa. Djokovic a parte i rivali che troverà a Torino li ha battuti tutti quanti e penso che nessuno sia contento di trovarselo contro".