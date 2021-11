Risparmio, Volpato (Banca Mediolanum): "Fondamentale l'efficienza nella gestione"

(Adnkronos/Labitalia) -

A Wobi 2021 si parla di Pir e di come si può puntare a un’ottimale gestione del risparmio per riuscire a soddisfare i propri bisogni. L’incontro organizzato da Banca Mediolanum in occasione del secondo giorno del World of Business Ideas di Milano ha visto protagonista il direttore commerciale Stefano Volpato che nel suo intervento ha sottolineato come i Pir (Piani Individuali di Risparmio) possano rivelarsi uno strumento importantissimo per i cittadini che a volte tendono a lasciare i propri risparmi su conti correnti infruttiferi col rischio di subire l’erosione inflattiva.

“La ricerca dell’efficienza nella gestione dei propri risparmi è fondamentale – spiega Volpato – Noi italiani siamo leader nella cosa più difficile da fare cioè accantonare quelle risorse che ci serviranno nel tempo per realizzare i nostri progetti di vita e soddisfare i nostri bisogni e quella della nostra famiglia. Dare efficienza al proprio risparmio significa comprendere che abbiamo due alleati preziosissimi nel tempo e nel mercato. Capire questo ci permette di trovarci più pronti e più attrezzati proprio per realizzare gli scopi per cui risparmiamo”.