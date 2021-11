Manovra: Draghi, '1,4 mld a sicurezza ponti, 2,7 mld a manutenzione scuole'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Nella legge di bilancio stanziamo 1,4 miliardi fino al 2029 per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e aumentiamo di 2,7 miliardi i fondi per la manutenzione delle scuole fino al 2036. Destiniamo 2 miliardi di euro fino al 2030 per consentire alle Province e alle Città Metropolitane di svolgere le loro funzioni fondamentali. Aiutiamo i piccoli Comuni in particolare difficoltà economica. Istituiamo un apposito Fondo per sostenere e valorizzare i territori montani con una dotazione di 200 milioni di euro all’anno". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo all'assemblea nazionale dell'Anci.