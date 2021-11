Roma, 11 nov (Adnkronos) - "Solidarietà a Maurizio Gasparri per le inaccettabili quanto gravissime minacce ricevute. Di qualsiasi matrice si tratti è un atto gravissimo da non sottovalutare. Gli inquirenti facciano piena luce sull'accaduto anche perché, soprattutto oggi, nulla e nessun segnale di pericolo deve essere trascurato." Lo dice Enrico Borghi, responsabile Politiche per la sicurezza nella segreteria del Pd.