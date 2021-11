Covid, arriva il cubo intelligente che misura il rischio contagio negli spazi chiusi

Come dimostrano gli studi la qualità dell’aria negli spazi chiusi è collegata a un maggior rischio di sviluppare malattie respiratorie, di contrarre infezioni e di incrementare la trasmissione del COVID-19: da qui l’idea dell’azienda di facility management Atlas IFM di investire su una tecnologia a sensori che misura i livelli di inquinamento dagli uffici ai coworking, dagli open space alle aziende fino alle mura domestiche. Frutto di questa strategia è Qubee, innovazione progettata e realizzata dalla Pmi innovativa Nexus per aiutare a favorire il monitoraggio dell’aria e segnalare quando è necessario ricambiarla. Verde, giallo, rosso i segnali luminosi che il cubo intelligente associa a differenti livelli di respirabilità e aria “pulita” in uno spazio indoor. Ad ogni colore corrisponde un differente grado di criticità (buono – scadente – pessimo) e un diverso, potenziale impatto sulla salute respiratoria dei lavoratori che quotidianamente operano in un luogo al chiuso. Qubee è un dispositivo sensibile all’aria, brevettato per essere adattato a misura di emissioni: la versione basic di Qubee monitora le concentrazioni di CO2 e VOC (Composti Organici Volatili) ma – a richiesta e per specifiche esigenze – il cubo è in grado di determinare i livelli presenti di monossido di carbonio, polveri sottili PM2.5, particolato PM10, formaldeide, ozono, oltre che di definire fattori come temperatura e umidità. l cubo è realizzato totalmente in Italia per l’azienda di facility management Atlas IFM (atlasifm.com) dalla PMI innovativa Nexus. Il brevetto si basa sui test dei parametri di sicurezza e affidabilità effettuati dal Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Napoli Federico II.

«La pandemia ci ha insegnato molto - spiega a Economy Edwige De Rosa, Sustainability Manager della Atlas IFM - perché ha permesso di riflettere su diverse emergenze ambientali che da tanti anni già animano il dibattito mondiale relativo all’impatto dei cambiamenti climatici e del riscaldamento sulla salute del pianeta e sul nostro benessere. Dallo scenario più piccolo, come quello delle mura di casa, fino a quello più ampio, come un contesto aziendale o collettivo, oggi porre l’enfasi sulla sostenibilità nella maggior parte delle nostre azioni e attività è diventato fondamentale. La domanda da porsi per chi promuove innovazione e servizi è: in che modo la trasformazione delle nostre abitudini – anche e soprattutto sul lavoro – può intrecciarsi alle opportunità generate dalle nuove tecnologie per dare vita a soluzioni e pratiche più smart, nel senso di sostenibili ed economicamente green? E in che modo la nostra sensibilità ambientale può diventare una competenza imprescindibile al servizio del mondo del lavoro? Sono gli interrogativi che si pone il manager della sostenibilità, sia quando propone servizi sia quando immagina innovazioni. Qubee è esattamente un esempio di innovazione che si muove in questa direzione: la sua usabilità è semplice e risponde a un bisogno immediato: sapere quando è il momento di cambiare l’aria che respiriamo, quando in uno spazio chiuso la presenza di inquinanti supera i livelli accettabili per il nostro benessere. Una informazione che influenza più scenari: in termini ad esempio di utilizzo o meno di condizionatori e riscaldamenti in un luogo indoor con ovvie conseguenze sull’ambiente e sulla salute. E ancora più attuale, in termini di contrasto alla diffusione del Covid-19, considerando che sappiamo quanto sia importante il ricambio frequente di aria negli spazi indoor, anche valutando le fonti ufficiali, come l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità ‘Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Tutti esempi di come possiamo coniugare tecnologia e visione green per ottenere con piccole innovazioni risultati decisamente cruciali”.

L’ultimo aggiornamento del Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità per gli ambienti lavorativi parla di: apportare, il più possibile aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aree di lavoro, aria “fresca più pulita” e, contemporaneamente, diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi [muffe], ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria, e, conseguentemente, del rischio di esposizione per il personale e gli utenti/pubblico.

La tecnologia a colori di Qubee

Qubee è particolarmente intuitivo e semplice da utilizzare e può essere gestito tramite una APP scaricabile sia su sistema Android sia iOS. Il dispositivo è ecologicamente sostenibile perché realizzato in materiale 100 per cento riciclabile. La prima versione di Qubee nasce per uso domestico, la tecnologia evolve poi in una variante personalizzabile e destinata agli ambienti di lavoro. Il tratto innovativo del dispositivo – oltre a una sofisticata tecnologia di sensori altamente ricettivi – è la variazione dei colori associata alle particelle e ai gas presenti nell’aria.

Smart Clean – La piattaforma intelligente

Qubee è solo l’ultima delle innovazioni del Laboratorio di Ricerca & Sviluppo AtlasLAB che rientra nei servizi offerti dalla piattaforma intelligente Smart Clean progettata dalla Atlas IFM per migliorare a 360 gradi l’efficienza e la gestione di una azienda.

Attraverso sensori, attuatori e tecnologie digitali, la piattaforma Smart Clean è in grado di controllare e gestire ovunque ed in qualsiasi momento l’ambiente circostante permettendo quindi di analizzare, controllare e migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di Facility Management offerti ed intervenire dove ce ne sia bisogno, a vantaggio della qualità del servizio, del risparmio energetico ed economico, della sicurezza ed affidabilità, e del controllo e gestione, persino di esigenze come la fatturazione.

Tra le innovazioni attivate recentemente del Laboratorio di Ricerca & Sviluppo AtlasLAB – oltre a Qubee prodotto dalla PMI Nexus – rientrano in Smart Clean:

VisioNando è una piattaforma utilizzata per l’invio ed il monitoraggio in tempo reale di segnalazioni di anomalie o guasti riscontrati all’ interno degli stabilimenti di produzione. Tramite l’utilizzo di una APP su smartphone è possibile inviare avvisi di guasti o anomalie in modo semplice e veloce; in questo modo il responsabile di stabilimento viene avvertito in tempo reale alla ricezione dell’avviso ricevuto e può assegnare al manutentore tenendo traccia dell’intera gestione della segnalazione.

WControl è una piattaforma che gestisce in tempo reale la pulizia dei bagni o di qualsiasi ambiente che occorre monitorare, attraverso il controllo dell’utilizzo dello stesso, esempio: un bagno è stato utilizzato più volte rispetto ad un altro? Con WControl è possibile gestire i cicli di pulizia in real time impiegando l’operatore dove è più necessario.