Calcio: Lombardo (As Roma), 'entrare allo stadio Olimpico emozione indescrivibile'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - Il restyling degli spogliatoi dello stadio Olimpico "nasce dal progetto del Tour ma nasce anche da un concetto che nei mesi scorsi con la nuova proprietà abbiamo sviluppato e che coinvolge lo spogliatoio dello stadio ma anche quello di Trigoria e quando andiamo in trasferta e in tournée, tutto in linea con il senso di appartenenza e la passione che coinvolge ed ha sempre caratterizzato la piazza di Roma e dell'As Roma. Abbiamo cercato di riprodurre il più possibile la casa dello spogliatoio e far sentire i ragazzi a loro agio nel migliore dei modi e prepararsi al meglio alle partite". Lo ha detto Maurizio Lombardo nuovo Cfo della Roma durante la presentazione del tour dello stadio Olimpico di Roma. "Entrare allo stadio Olimpico è sempre stato una grande emozione, ma entrare con i colori della Roma è indescrivibile, la passione che si respira qua, che si respira dentro lo spogliatoio, fuori lo spogliatoio, sul campo, durante i 90 minuti e in giro per la città è una cosa indescrivibile e veramente emozionante", ha aggiunto Lombardo che ha visitato anche lo spogliatoio della Lazio con il patron biancoceleste Claudio Lotito che ha fatto lo stesso con quello della Roma.