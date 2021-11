Calcio: Italia-Svizzera, all’Olimpico i tifosi si esprimono su ambiente e sostenibilità

Roma, 11 nov. - (Adnkronos) - Il ritorno degli Azzurri allo Stadio Olimpico di Roma per l’incontro di qualificazione alla Coppa del Mondo contro la Svizzera, segna un momento importante soprattutto per i tifosi che saranno di nuovo protagonisti sugli spalti in una grande serata di calcio. A loro il progetto LifeTackle affida un compito di grande importanza, ovvero l’opportunità di fornire il proprio punto di vista sulla sostenibilità ambientale nell’ambito dell’organizzazione di eventi sportivi.

All’arrivo allo stadio, il pubblico sarà accolto dai volontari di LifeTackle riconoscibili dal giubbino verde con il logo Figc e dislocati dalle ore 18 lungo Viale delle Olimpiadi, Viale dei Gladiatori e presso il punto di ingresso di Piazzale Lauro de Bosis. Ai tifosi verrà offerta l’opportunità di partecipare al sondaggio predisposto dalla Scuola Superiore Sant’Anna – coordinatore del progetto - finalizzato a verificare il grado di sensibilizzazione raggiunto dal pubblico, la conoscenza in materia di gestione ambientale, l’approccio e la predisposizione al miglioramento delle buone pratiche in ambito sportivo, a due anni di distanza dalla prima rilevazione effettuata in occasione della gara contro la Grecia. A tutti i partecipanti verrà offerta in omaggio una pendrive USB in bambù e una penna in materiale riciclabile con il logo LifeTackle.

I risultati del questionario costituiranno parte integrante delle considerazioni conclusive prodotte dai ricercatori nel corso dei due anni di svolgimento del progetto LifeTackle, condotto nell’ambito delle Politiche sportive UE. I dettagli saranno illustrati in occasione del meeting previsto a Bruxelles nel gennaio 2022. Sempre nel quadro delle iniziative previste per la partita Italia-Svizzera, il logo LifeTackle farà da sfondo sui maxischermi e i led dello stadio nella fase di riscaldamento delle squadre e durante l’intervallo tra primo e secondo tempo.