Calcio: Antonello, 'progetto Suning a lungo termine'

Milano, 11 nov. - (Adnkronos) - "Mi rifaccio un po' alle dichiarazioni del nostro presidente Steven Zhang, il nostro progetto continua con impegno a lungo termine, al di là dei rumors tutta la dirigenza sta lavorando sul medio-lungo termine". Così l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello sulla situazione societaria e programmatica del club nerazzurro.

"Il progetto è sfociato con l'arrivo di questo scudetto, proseguiamo in questa strategia, la visione rimane questa -aggiunge Antonello a 'Tutti convocati' su Radio 24-. In un periodo di estrema difficoltà siamo stati in grado di trovare sponsorizzazioni importanti. Stiamo siglando accordi commerciali significativi, brand, la società e i risultati fanno sì che l'#Inter sia ancora molto attrattiva".