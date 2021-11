Scuola: Giannelli (presidi), 'applicare nuovo protocollo quarantene anche se più contagi'

Roma, 10 nov. Adnkronos) - "Il Protocollo nuovo va applicato anche se aumentano i contagi. Le autorità competenti sono il Cts e il ministero della Salute e l'Istituto superiore della sanità. L'anarchia è inaccettabile in pandemia". A replicare alla notizia di mancata attuazione del protocollo quarantene da parte di un'Asl della Capitale è il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli che coglie l'occasione per rimarcare "i frequenti ritardi ed inefficienze delle Asl nonché l'essenzialità del ruolo dei dirigenti scolastici nella gestione dell'emergenza sanitaria e delle quarantene degli studenti, come dimostrato dalle richieste contenute nell'ultima nota ministeriale".

"Si dovrebbero quindi tenere in maggior conto le nostre richieste - conclude Giannelli - Abbiamo bisogno di più risorse umane, perché l'organico delle segreterie è insufficiente; di figure di middle management e non da ultimo che sia affrontata la questione retributiva".