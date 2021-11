Pensioni: Letta, 'tavolo riforma si apra immediatamente'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Non si può aspettare un anno per la riforma. Il tavolo è bene che si apra immediatamente e la priorità va data ai più svantaggiati: le donne - e il fatto che Opzione donna si sta rafforzata su nostro impulso è positivo - e poi i giovani, con la pensione di garanzia e infine la questione dei lavori gravosi, pericolosi e usuranti, che devono essere avvantaggiati rispetto ad ora. Sono sicuro che in questo modo sarà possibile superare le quote". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Repubblica Tv.