Pd: parte da Pescara 'Avvicina', opportunità e rischi Pnnr

Roma, 10 nov (Adnkronos) - Parte da Pescara, dal 14 al 16 novembre, come già annunciato a luglio nel convegno ‘Oltre il Pnrr. Come trasformare diseguaglianze in sviluppo nelle città e nei territori', il programma di ‘Avvicina’, ciclo di iniziative nei luoghi più critici delle città e nelle aree interne organizzato dai senatori dem per comprendere e approfondire, in un confronto con le realtà locali, le opportunità date dalle risorse del Pnrr ma anche i rischi che possono venire dalla congiuntura sociale ed economica in corso. Lo rende noto il Pd del Senato.

L’obiettivo è quello di aiutare i territori più fragili a cogliere la ripresa e le opportunità che essa offre, scongiurando un ulteriore consolidamento di disuguaglianze. Questa prima tappa sarà quindi l’occasione di un confronto con le istituzioni, la politica, il mondo imprenditoriale, le parti sociali ed il terzo settore sul territorio abruzzese e vedrà presenti tra i senatori del Pd la presidente Simona Malpezzi, il vice presidente Alan Ferrari -coordinatore del progetto, Andrea Marcucci, Luciano D’Alfonso, Valeria Fedeli, Daniele Manca, Stefano Collina e Gianni Marilotti.

Le tappe successive del ciclo si svolgeranno a Venezia dal 21 al 23 novembre e nella città di Lauria (Pz), con l’area interna ad essa connessa, dal 28 al 30 novembre.