Pd: Boccia, 'Pomigliano apripista alleanza con M5S'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "A Pomigliano d'Arco avete fatto da apripista all'alleanza tra Pd e M5s. Lavorare in coalizione è faticoso ma quando si hanno degli obiettivi comuni dà grande soddisfazioni e cambia in meglio il futuro. Dobbiamo e dovete tenere duro, difendendo le ragioni di questa alleanza di fronte a chi farà di tutto per farla saltare. Questa alleanza popolare, civica e con una chiara attenzione verso gli ultimi darà alla comunità di Pomigliano le certezze di cui ha bisogno. Per questo motivo siete stati votati e questi principi vanno difesi". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, al circolo di Pomigliano d'Arco insieme al segretario Eduardo Riccio e un gruppo di militanti.