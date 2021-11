Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Ho visto il mondo con gli occhi con il quale lo guardano i giovani e alcune cose viste da noi, come il Senato che esulta, per l'affossamento del ddl Zan è una roba inconcepibile e dimostra che quelli che hanno esultato non avevano alcuna voglia di trattare su alcunché". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Repubblica tv.