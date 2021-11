Lavoro: Mattarella, 'valore su cui si basa coesione società'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Non c'è dubbio che il lavoro sia il motore dell'economia, ma è altresì elemento che sorregge il funzionamento della società, rappresenta esso stesso un valore su cui si basa la coesione della comunità. Per questo merita riconoscimento e tutela è una componente essenziale della vita di ciascuno". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle Stelle al merito del lavoro.