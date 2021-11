Lavoro: Letta, 'a giorni testo delocalizzazioni, convinto ok anche Confindustria'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Io penso che" sia arrivato il momento che "il governo assuma in tempi rapidissimi e presenti il testo sulle delocalizzazioni per limitare le delocalizzazioni predatorie". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Repubblica Tv.

"C'è un problema con Giorgetti? E' un testo complesso, una vicenda che non va semplificata. Spero che questo testo che il governo farà uscire a giorni resista a tutti gli ostacoli e sia portatore di novità positive per lavoratori e anche per le imprese. Sono convinto che anche Confindustria si ritroverà nel testo a cui si sta lavorando e che lo saranno tutte le aziende che sono contro l'attività predatoria".