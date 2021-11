Lavoro: al Quirinale la cerimonia di consegna delle 'Stelle al merito del lavoro'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Si è svolta nel pomeriggio al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna delle "Stelle al merito del lavoro" ai nuovi Maestri del Lavoro nominati il primo maggio 2020 e 2021.

Nel Salone dei Corazzieri sono intervenuti il presidente della Federazione nazionale Maestri del lavoro, Elio Giovati e il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando. Al termine della cerimonia il Presidente della Repubblica ha pronunciato un discorso.

Erano presenti in rappresentanza del Senato e della Camera i vicepresidenti Paola Taverna e Ettore Rosato. In precedenza, nel Salone delle Feste, il ministro Orlando, coadiuvato dal Consigliere direttore dell'Ufficio per gli Affari giuridici e le relazioni costituzionali della Presidenza della Repubblica, Daniele Cabras, ha consegnato le decorazioni della "Stella al merito del lavoro" a 40 nuovi Maestri, venti per il 2020 e venti per il 2021, due per ogni Regione.