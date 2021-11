Latte, Patuanelli "Firmato accordo per sostegno a filiera"

ROMA (ITALPRESS) - "Ho appena sottoscritto il protocollo di intesa per il sostegno alla filiera lattiero-casearia. Un risultato reso possibile dallo sforzo di tutte le parti che compongono la filiera: produttori, trasformatori e distributori. Tutti insieme abbiamo raggiunto un accordo che permette agli agricoltori un riequilibrio nella distribuzione del valore aggiunto lungo la catena del valore". Lo ha detto il Ministro della Politiche agricole, Stefano Patuanelli che aggiunge: "È un passo fondamentale, perché tutela le nostre eccellenze del settore, messe sotto pressione da margini sempre più esigui dovuti alla crescita dei costi delle materie prime. Una filiera, quella lattiero-casearia, che deve essere ringraziata non solo per questo importante risultato, ma anche perché ha retto l'impatto della pandemia garantendo al Paese il sostentamento anche in una delle fasi più difficili della nostra storia". (ITALPRESS). mgg/com 10-Nov-21 11:16