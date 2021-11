Iv: Gozi, 'bene missione con Renzi in Ue, sabato lanciamo Renew Italia'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Una splendida missione europea ieri e oggi con Matteo Renzi. A Parigi abbiamo incontrato François Bayrou, leader del Mouvement Démocrate e presidente del Partito democratico europeo, e Stanislas Guerini, delegato generale di En Marche. Sono i leader della maggioranza a sostegno di Macron e i nostri migliori alleati in Europa: forte intesa e pieno sostegno a Emmanuel Macron per un’elezione decisiva non solo per la Francia ma per l’Europa tutta nell’aprile 2022". Lo scrive su Facebook Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo e eurodeputato del Gruppo Renew Europe.

"Oggi un’altra ottima giornata nella capitale europea - continua -, successo al gruppo Renew Europe, dove Renzi ha fatto un breve intervento da cui è nato un interessante dibattito durato trenta minuti più del previsto. Applausi da tutti i nostri colleghi. Poi l’incontro con il partito Polska 2050, il suo leader Szymon Hołownia ed il presidente Michał Kobosko: ottima l’intesa tra noi. Polska 2050 è la nuova grande forza di opposizione in Polonia a Kascynski e agli altri alleati oscurantisti di Giorgia Meloni. Ha appena aderito a Renew e con loro lavoreremo per rafforzare la nostra presenza in Polonia. Infine l’appuntamento molto utile con la nostra vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager: abbiamo parlato delle grandi priorità politiche europee, con particolare riferimento a digitale, intelligenza artificiale e nuove generazioni".

"Sono ancora più convinto - scrive ancora Gozi - che dobbiamo costruire anche in Italia un'alleanza politica cha occupi uno spazio centrale, aggregando liberali, riformisti, liberal democratici e società civile: una forza che come Renew Europe per la politica europea sia determinante per la politica italiana. E' un lavoro molto complesso, ma è importante cominciare a farlo sul serio per concretizzare questa prospettiva". "Per questo - conclude - abbiamo organizzato la presentazione di Renew Europe e il lancio di Renew Italia per “rinnovare l’Europa e la politica”, con il collega europarlamentare di Italia Viva Nicola Danti e con Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, sabato prossimo 13 novembre alle ore 9.30 al Maxxi di Roma".