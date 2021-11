Green pass: Pennisi, 'esigenza commercianti supera diritto a manifestare, gravissimo'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Il divieto di manifestare è una decisione gravissima. Giustificato con le 'necessità dei commercianti', che superano così un diritto costituzionale. In 75 anni di Repubblica nessuno aveva osato una cosa simile. Un precedente clamoroso deciso così, in un paio di minuti". Lo scrive su Twitter il giornalista e analista politico Riccardo Pennisi, commentando la decisione del governo di vietare i cortei no green pass nei centri storici.