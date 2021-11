Governo: frodi per 850 mln sui bonus edilizi, dl per controlli preventivi

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Ottocentocinquanta milioni di euro in appena un anno. Sarebbe questo, a quanto apprende l'Adnkronos al termine della cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza, il numero che avrebbe convinto il governo a intervenire subito con un dl anti-truffe sui bonus edilizi. Perché sarebbero stati tali i milioni di euro andati in fumo per i furbetti delle ristrutturazioni. E così ora si accelera, con un decreto che si punta ad approvare già oggi, nonostante il testo sia in gran parte da scrivere. Inserendo, tra l'altro, un prezzario anti-rincari, con l'obiettivo di tenere a freno le speculazioni che hanno accompagnato il ricorso dei cittadini al bonus. Quest'ultimo accorgimento chiesto dal presidente del Consiglio in persona.