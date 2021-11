Deejay morta: Procuratore Patti, 'Ora si metta parola fine a vicenda, fantasiose tesi del marito'

Palermo, 10 nov. (Adnkronos) - "Spero che ora si metta finalmente la parola fine a questa vicenda. Adesso anche il Gip ha rilevato come effettivamente fossero fantasiose le tesi della famiglia e dei legali. E questo lo dice un giudice terzo come richiesto da loro e spero che quindi agiscano di conseguenza". Con queste parole il Procuratore di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo commenta la decisione del gip di archiviare l'indagine sulla morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele di 4 anni. "Il Gip ha sostanzialmente confermato quello che abbiamo scritto nella richiesta di archiviazione - dice Cavallo - Il Giudice ha sottolineato che il quadro complessivo emerso, cioè di una donna fragile che aveva più volte dato segnali pericolosi sottovalutati dai familiari, in particolare dal marito Daniele Mondello".