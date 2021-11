Crypto e finanza digitale, servirebbe una Bretton Woods

Di recente ho avuto l’occasione di sottoporre all’attenzione dell’attività parlamentare il tema “security token” e le improvvide lacune che non consentono al mercato di decollare nel Bel Paese. L’occasione è stata resa possibile prima dall’essere relatore al pacchetto comunitario sulla finanza digitale e poi dall’aver presentato un question time in commissione finanze alla Camera rivolto al MEF sulle attività legate all’offerta pubblica e alla quotazione, nonché negoziazione nel mercato secondario, di appunto security token.

Nell’interrogazione, facendo presente che all’estero si stanno diffondendo le citate attività, ho fatto notare che nel nostro ordinamento il trasferimento di partecipazioni in società di capitali o porzioni immobiliari in token digitali registrati su blockchain sembra doversi escludere. Il lettore si starà domandando perché. Semplice. In base alla norma italiana la circolazione e il trasferimento di tali titoli richiedono particolari adempimenti quali ad esempio l’iscrizione al registro imprese o la trascrizione nei registri immobiliari, che non possono essere sostituiti dal processo di tokenizzazione mediante DLT. Risultato: è impossibile che tramite i token vengano scambiate azioni o quote ovvero porzioni di asset immobiliari. Inoltre, i token legati a titoli di equity o di debito vengono ricondotti a strumenti finanziari, quindi, si applica anche la disciplina relativa alle operazioni di offerta al pubblico includendo il necessario intervento di un intermediario abilitato.

Insomma, dei processi non proprio immediati.

Come ci ha risposto il MEF? Citando Consob e ricordando come l’ESMA nell’advice Initial Coin Offerings and Crypto-Asset del gennaio 2019, ha chiarito che un aspetto chiave rispetto alla regolamentazione dell’offerta al pubblico è l’inquadramento giuridico dei token da parte dei singoli stati membri e che In Italia l’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo non si esaurisce nei soli crypto-asset qualificabili come valori , ma anche, in quelli qualificabili come prodotti finanziari in base all’articolo 1, comma 1, lettera u) del TUF, cioè una categoria più ampia e ricomprendente anche “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”.

Pare insomma che non si scappi.

Per quanto riguarda le offerte di crypto-asset diversi dai security token il MEF ha aggiunto citando nuovamente Consob, che nel 2020 la Commissione Europea ha pubblicato una bozza di regolamento non ancora in vigore che prevede obblighi di trasparenza, quali un white paper, per le offerte pubbliche. Nella stessa risposta ha inoltre fatto presente che il Ministero presiede un tavolo tecnico per studiare innovazioni normative che consentano l’emissione e la circolazione dei titoli in forma digitale.

Epilogo: sia a livello nazionale che comunitario stiamo navigando nel Red Ocean, rosso non solo perché colmo di concorrenti vicini (come la Confederazione Elvetica) e lontani, ma perché rosso è il colore con cui gli anglosassoni definiscono la burocrazia (Red tape), cioè l’ambrosia del Leviatano di Hobbes.

Dobbiamo quindi assolutamente incrementare le azioni per dare all’Italia un vantaggio competitivo nella finanza digitale che, personalmente e senza autocelebrazioni, è un mio deal da sempre, come la norma del sandbox per il fintech nel Decreto Crescita, altra azione da me sponsorizzata e fortemente voluta dalla Lega (a breve, il 15 novembre, tra l’altro, apre la prima finestra di adesione al sandbox). Tornando a noi, certamente sui Crypto dovremmo darci regole globali, ma in attesa di una nuova Bretton Woods, è il caso che il nostro Paese si muova, altrimenti, me lo vedo già BoJo a bordo di una Morgan che ci sorpassa e saluta: “Lavoratori..?!?!”.

*Deputato della Lega Nord