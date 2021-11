Calcio: Jorginho, 'se andassimo al mondiale non saremmo i favoriti'

Firenze, 10 nov. - (Adnkronos) - "Vincere non sarebbe male. Di sicuro Champions ed Europeo non sono da buttare, ma il Mondiale è qualcosa che va al di là di tutto. È semplicemente il top. Non posso lamentarmi, ma c'è sempre spazio per qualche altro trofeo. Non penso comunque che saremmo i favoriti, anche se dopo quello che abbiamo fatto agli Europei non possiamo certo passare inosservati". Lo dice il leader del centrocampo azzurro Jorginho, ai microfoni di 'Globoesporte'.