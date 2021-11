Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Basta dare sentenze ad orologeria, ribadisco con fermezza a D'Aversa la mia fiducia. Il calcio è fatto di episodi. Abbiamo avuto episodi sfortunati ma ci riprenderemo, non c'entra niente D'Aversa. Siamo una società forte, coesa, sia in campo che fuori dal campo". Lo ha detto il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero all'Adnkronos, sulle voci di un possibile avvicendamento in panchina.