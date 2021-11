Business in Cina e Russia? Un webinar per capire come

Quale la decisione migliore che un’azienda italiana deve prendere, e come deve fare, per sviluppare la propria presenza in Russia e Cina, considerando sia le aperture di Mosca e Pechino a realizzare joint venture commerciali e produttive in loco, sia i comportamenti delle imprese concorrenti europee, sarà spiegato nel webinar “Accordi commerciali o joint venture?”, a partecipazione gratuita, in programma mercoledì 10 novembre dalle ore 9.30 alle 10.30, organizzato da Livolsi & Partners in collaborazione con Intesa San Paolo e Simest e con la partecipazione di Assolombarda. Interverranno: Ubaldo Livolsi (presidente Livolsi & Partners); Chiara Fanali (Area Internazionalizzazione e Commercio estero Assolombarda), che proporrà i risultati dell’indagine effettuata da Assolombarda su un campione di 1.200 imprese associate che hanno realizzato processi di internazionalizzazione; Alberto Conforti (direttore Divisione Internazionalizzazione Livolsi & Partners), che, oltre a illustrare il quadro d’insieme, fornirà la check list operativa per la creazione di una joint venture commerciale/industriale in Russia e in Cina; Massimo Bianchi (Chief Business Officer SIMEST), che esporrà gli strumenti che la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti mette a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese italiane; Alessio Maggiolo (Sviluppo internazionalizzazione imprese Intesa Sanpaolo), che relazionerà sui propri prodotti e servizi offerti in Italia e all’estero per favorire l’internazionalizzazione delle nostre eccellenze produttive e imprenditoriali.

«Verranno presentati – afferma Alberto Conforti, direttore Divisione Internazionalizzazione Livolsi & Partners – gli strumenti operativi e gli elementi che le aziende devono considerare per costruire o sviluppare un rapporto più strutturato con i propri partner attuali e potenziali, con l’obiettivo di incrementare i propri risultati e rendere più stabile attraverso la creazione di joint venture la loro presenza nei mercati della Federazione Russa e Repubblica Cinese. I risultati dell’indagine svolta da Assolombarda su un campione di 1.200 imprese associate daranno un’indicazione del modello di internazionalizzazione prevalente. Simest proporrà un aggiornamento sulle soluzioni a sostegno dell’internazionalizzazione delle nostre PMI, in particolare circa la creazione di joint venture in tali mercati. Intesa San Paolo offrirà, con l’obiettivo di sostenere il business delle imprese e lo sviluppo della loro presenza internazionale, una panoramica dei propri prodotti e servizi finanziari a disposizione delle imprese italiane in questi importanti mercati esteri».

«In uno scenario competitivo e globalizzato come l’attuale – dichiara Ubaldo Livolsi, presidente Livolsi & Partners - è basilare essere presenti direttamente negli Stati dove si fa business. Alle nostre aziende serve un cambio di paradigma: fino a qualche anno fa cercavano un partner locale per commercializzare i loro prodotti sui mercati esteri, oggi devono trovare un’impresa locale per creare joint venture non solo commerciali, ma se possibile anche produttivi. Non dimentichiamo che diversi Paesi, come Cina e Russia, hanno sviluppato politiche industriali volte a favorire la creazione di JV commerciali o industriali offrendo un insieme di incentivi commerciali, industriali e fiscali. Questo webinar, per completezza degli argomenti, per importanza delle organizzazioni e dei relatori coinvolti, per il taglio pragmatico e concreto degli interventi vuole aiutare le imprese a realizzare questo salto di qualità».