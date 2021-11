Una nuova sfida logistica è alle porte: gli ordini online cresceranno del 95%

Dal Black Friday a Natale, gli store online si stanno preparando per il periodo più intenso dell’anno. I rivenditori si aspettano nelle prossime settimane fino al 95% di ordini in più. Secondo i dati dello storico a disposizione di Sendcloud, la piattaforma di spedizioni e-commerce, il giorno più impegnativo sarà il Cyber Monday in cui si aspetta che il numero di pacchi si triplichi.

Il numero dei pacchi raggiungerà il picco durante la ‘Black Week’

Sebbene il periodo delle feste non inizierà fino a dicembre, il volume delle spedizioni inizierà a crescere in modo consistente già a partire da novembre. In particolare, dal Singles Day in poi, il numero delle spedizioni inizierà progressivamente ad aumentare fino al picco del Black Friday. Nel corso della Black Week, ci si aspetta un enorme incremento delle spedizioni pari all’81%. Dopo questo periodo, il volume è destinato a scendere leggermente per impennarsi di nuovo nel periodo natalizio. Nella settimane precedenti al Natale, infatti, i rivenditori prevedono che le loro spedizioni aumenteranno del 95%. Poichè la maggior parte delle persone effettua i propri ordini con grande anticipo, nella settimana di Natale ci si aspetta invece che il numero delle spedizioni scenderà nuovamente a un livello normale,



Prepararsi all’alta stagione: 3 consigli per evitare problemi con le spedizioni

Con una crescita davvero importante del numero dei pacchi in consegna nel periodo delle feste, è essenziale essere in grado di effettuare tutte le consegne nei tempi giusti. Rob van den Heuvel, CEO e co-fondatore di Sendcloud, spiega che strategia adottare per sopravvivere all’alta stagione: “Una buona preparazione significa essere a metà dell’opera. L'anno scorso, sia i rivenditori che i corrieri sono stati colti di sorpresa dall'enorme flusso di ordini ricevuti. Quest'anno sappiamo cosa aspettarci e l'intero settore sta dando il meglio di sé per assicurarsi che i clienti ricevano i loro pacchi in tempo per le vacanze. Per questo motivo, raccomandiamo di spedire con più vettori così da distribuire il carico e permettere ai rivenditori di essere flessibili in caso di ritardi.”. Ecco quindi i tre consigli di Sendcloud per evitare problemi con le consegne durante la stagione delle feste.



1. Distribuire il rischio

Molti rivenditori lavorano ancora con un solo corriere. Se a prima vista questa scelta può sembrare comoda, spesso in realtà finisce con l’essere assai rischiosa. Indipendentemente dal fatto che le spedizioni vengano affidate a un corriere grande o a uno piccolo, ognuno di di questi ha una determinata capacità di spedizione. Ogni rete distributiva rischia di essere sovraccarica nelle stagioni di picco. Questo può causare ritardi o, ancora peggio, può impedire al corriere di accettare nuove spedizioni. Per evitare che questo avvenga, occorre quindi avere un piano B ed essere pronti a spedire tramite più corrieri.



2. Mantenere sempre informati i clienti sul tracciamento delle spedizioni

Durante la stagione di picco non sarà soltanto il magazzino a dover lavorare al massimo, anche il servizio clienti sarà probabilemnte sommerso di lavoro. Per evitare che il team dedicato all’assistenza sia costantemente impegnato a dare informazioni relative allo stato di consegna di un pacco, occorre automatizzare gli aggiornamenti relativi al tracciamento dei pacchi. Mantenere i client informati sullo stato di spedizione dei loro ordini, soprattutto quando nel periodo delle feste questi rischiano di arrivare in ritardo, è essenziale per garantire una buona qualità del servizio.



3. Aumentare le opzioni di consegna e offrire spedizioni flessibili

L’ultima cosa che rivenditori e clienti vogliono è che il corriere non riesca a recapitare l’ordine al suo destinatario. Quando i tentativi di consegna falliscono, i pacchi vengono rispediti a un punto di smistamento, generando così l’insoddisfazione del cliente finale sia nei confronti del corriere che del rivenditore. Offrendo ai clienti la possibilità di optare per spedizioni flessibili, si evita che le consegne vengano effettuate a vuoto. Per esempio, con un checkout flessibile, i clienti possono scegliere quando ricevere la consegna o decidere in quale punto di raccolta ritirare il proprio pacco. Offrendo al consuamtore una maggiore flessibilità e disponibilità di scelta, si garantisce che la consegna avvenga secondo le aspettative e richieste del cliente finale.