Rdc: Calenda, 'il dibattito su abolizione e referendum non è utile'

Roma, 9 nov (Adnkronos) - "Con la pandemia e con il Reddito di cittadinanza il problema del 'nero' è aumentato e non è utile il dibattito su aboliamo per referendum o no il Reddito di cittadinanza. E' più utile capire come va riformato dal punto di vista fiscale per scaricare lo Stato da una spesa molto, molto rilevante". Lo ha detto Carlo Calenda nel corso dell'evento su Facebook su 'Un programma per l'Italia. Per un #lavoro più giusto, efficiente e produttivo'.