Mirakl acquisisce Octobat, la startup che assicura la conformità della fatturazione

Mirakl, la prima e più avanzata piattaforma SaaS di marketplace enterprise, annuncia l'acquisizione di Octobat, startup francese specializzata nella conformità di fatturazione per le imprese di tutto il mondo. L'acquisizione, la prima dell'azienda, permetterà agli operatori marketplace basati su Mirakl di semplificare la gestione delle normative locali e globali durante le operazioni e l’espansione in diverse aree geografiche.

Fatturazione semplificata e conformità transfrontaliera

I marketplace stanno diventando una componente fondamentale delle strategie di trasformazione digitale delle imprese, le aziende necessitano quindi sia della piattaforma sia del know-how per affrontare i requisiti legali e di conformità a livello globale e nazionale. Grazie a tecnologia, competenza ed ecosistema Mirakl, gli operatori marketplace possono espandere geograficamente il proprio assortimento, più velocemente di quanto potrebbero fare da soli. Tuttavia, con l'espansione internazionale aumenta la complessità della fatturazione e della conformità. Gli operatori di marketplace online e i seller sono chiamati a comprendere e a conformarsi alla normativa fiscale geografica, ad aderire ai contenuti di fatturazione e alle regole di formattazione specifiche di ogni regione e a gestire l'archiviazione, la registrazione delle fatture e il passaggio alla fatturazione elettronica. L'acquisizione consentirà agli operatori marketplace basati su Mirakl di gestire la conformità della fatturazione direttamente come parte della soluzione Mirakl, eliminando la necessità per i clienti di investire in competenze in-house o sviluppare una soluzione personalizzata.

"Per la prima acquisizione nella storia di Mirakl, abbiamo cercato un'opportunità che ci avrebbe tenuto al passo con le esigenze dei clienti", afferma Philippe Corrot, co-founder e CEO di Mirakl. “Grazie ad Octobat, possiamo semplificare e automatizzare la fatturazione complessa per gli operatori di marketplace in tutto il mondo, consentendo loro di scalare più velocemente che mai. Mirakl è già leader di mercato nei pagamenti avanzati e nei flussi finanziari e questa acquisizione estende ulteriormente le capacità della nostra piattaforma marketplace aperta e flessibile".

"Dalla nostra fondazione nel 2014, abbiamo avuto successo nell'aiutare i commercianti online a gestire più facilmente le complessità legate alla regolarità della fatturazione elettronica", dichiara Gaultier Laperche, co-founder e CEO di Octobat. “Eravamo ansiosi di vedere la nostra soluzione unica utilizzata da clienti di tutto il mondo, unire le forze con Mirakl realizza questa visione. Come noi, Mirakl crede che la fatturazione sia un aspetto critico del processo di acquisto e vendita dei marketplace e una capacità essenziale per il futuro dell'intera categoria dei marketplace enterprise. Il nostro team è orgoglioso di entrare a far parte di una delle aziende tecnologiche francesi più innovative e in più rapida crescita”.

A settembre, Mirakl ha annunciato la conclusione di un round di finanziamento di Serie E da 555 milioni di dollari, portando la valutazione totale dell’azienda a oltre 3,5 miliardi di dollari. La piattaforma di marketplace enterprise dell'azienda genera miliardi di gross merchandise value (GMV) per oltre 300 dei marchi leader a livello mondiale.

La piattaforma Mirakl Marketplace

Recentemente nominata leader nelle piattaforme di sviluppo marketplace da Forrester, Mirakl fornisce il software e l’automazione più avanzati del settore che permettono ai brand di integrare nuovi fornitori, espandere i cataloghi di prodotti e gestire l'assistenza clienti con la qualità, la sicurezza e la scalabilità richieste. Supportata dall'intelligenza artificiale e costruita utilizzando un’architettura API-first, multi-tenant e guidata da microservizi, la piattaforma include una serie di funzionalità orientate alle imprese per soddisfare in modo specifico la domanda di marketplace ad alte prestazioni.