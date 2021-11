Roma, 9 nov (Adnkronos) - "Dobbiamo lavorare per una manovra che ci porti fuori dall’emergenza. È necessario investire su sanità e campagna vaccinale, sull’istruzione per dare certezze a insegnanti e studenti, e soprattutto serve il taglio delle tasse ai lavoratori per dare più soldi in busta paga”. Così il senatore del Pd Alessandro Alfieri, coordinatore nazionale di Base Riformista.