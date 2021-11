Green pass: Montesano, 'cortei danno fastidio? Faremo l'uncinetto davanti a Palazzo Chigi'**

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Cortei no, danno fastidio! Piazze precluse, transennate e bloccate con dissuasori di cemento! Credo che d'ora in poi faremo veementi proteste facendo la maglia e l'uncinetto davanti a Palazzo Chigi". E' il commento all'Adnkronos di Enrico Montesano, che interviene sulla decisione del governo di vietare i cortei, ammettendo solo la possibilità di fare dei sit-in fuori dai centri storici. "Faremo la protesta 'na sciarpetta a Draghi', "na mantellina alla Lamorgese', 'uno zuccotto per Speranza'", ironizza amaramente il popolare attore romano.