Green pass: Fontana, 'scorretto bloccare lavoro commercianti al sabato con cortei'

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - “Una manifestazione va bene, ma andare a bloccare il giorno della settimana in cui i commercianti lavorano di più non è corretto”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Rainews24. Le ragioni per le restrizioni del Ministero dell’Interno alle manifestazioni dei no green pass del sabato pomeriggio sono “sono due: la prima di carattere sanitario, perché come rilevato a Trieste queste manifestazioni rischiano di comportare la nascita di nuovi focolai e i cortei senza mascherina sono ad alto rischio. E poi il loro diritto di esprimere il loro parere non può incidere sulla libertà dei commercianti di svolgere la loro attività", ha spiegato Fontana.