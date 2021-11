Calcio: Verona, l'allenatore Igor Tudor positivo al Covid**

Verona, 9 nov. - (Adnkronos) - L'allenatore del Verona Igor Tudor è positivo al Covid-19. A renderlo noto il club scaligero con un comunicato: "Hellas Verona FC comunica che mister Igor Tudor è risultato positivo a test specifico per Covid-19. L’allenatore croato, regolarmente vaccinato, attualmente sta bene ed è in isolamento domiciliare. La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti".