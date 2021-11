Autonomia: Fontana, 'è strada giusta, da Roma poche risorse'

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - “Ho chiesto che con nuovo impegno si ricominci a parlare di autonomia. Mai come in occasione della pandemia ha dimostrato di essere la strada giusta per dare le risposte ai cittadini. La pandemia ha interrotto una fase avanzata della discussione sull’autonomia, ora dobbiamo riprenderla in mano. Un’organizzazione diversa dello Stato è essenziale”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Rainews24.

"La Regione Lombardia considera sempre che i trasferimenti la penalizzino in assoluto. Anche in questa situazione se ce ne fossero di più sarebbe meglio. Nel nostro bilancio dobbiamo considerare sempre le scarse risorse trasferite da Roma, ma cerchiamo di farcela ugualmente. Le risorse sono sempre molto, molto ridotte, ecco perché l'autonomia andrebbe a sanare anche questo problema”, ha concluso.