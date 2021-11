Ricerca: Anna Sirica nuovo dg di Area Science Park (2)

(Adnkronos) - Sirica in precedenza, ha ricoperto incarichi dirigenziali in strutture complesse, tra cui l’Istituto di Fisica Nucleare, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, il Consiglio Nazionale per l’Agricoltura; è stata Segretario Generale della segreteria tecnica di presidenza presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica. È Presidente dell’Organismo Indipendente di valutazione dell’Ingv e componente dello stesso organismo nel Crea.

Docente di Management aziendale e Automazione dei processi gestionali in diversi master universitari, durante la sua carriera Sirica ha puntato molto su innovazione, automazione e revisione dei processi ed ha avviato e coordinato importati progetti focalizzati sulla dematerializzazione e digitalizzazione dei processi aziendali.

Sirica ha lavorato costantemente per creare una stretta e proficua collaborazione tra il mondo accademico e quello industriale, ponendosi come obiettivo principale quello di rendere accessibile la tecnologia alle persone, promuovere e sostenere la ricerca scientifica finalizzata al trasferimento tecnologico come strumento fondamentale per lo sviluppo economico del Paese e come fonte di innovazione per il miglioramento della competitività, della produttività e dell’occupazione. Uno dei principali risultati ottenuti da Anna Sirica è stata l’istituzione della Fondazione Amaldi, il cui modello è lo stesso del Fraunhofer tedesco.