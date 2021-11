Qualcomm, mossa geniale per vincere con i chip

Qualcomm ha riportato risultati trimestrali migliori del previsto. E la cosa va spiegata perché non è ovvia come sembra. Ci sono due parti chiave nella produzione di chip: la progettazione e la produzione. E mentre Qualcomm si prende cura da sola del primo passo, tende a lasciare il secondo ad aziende più grandi come Tsmc e Samsung. Il problema è che queste aziende stanno lottando per stare al passo con la domanda in questo mondo pieno di penuria. Così Qualcomm ha fatto perno: si è rivolta a più produttori per assicurarsi di avere una pipeline di fornitura più forte di quella dei suoi concorrenti. La tattica sembra funzionare: Le entrate dei chip di Qualcomm sono salite del 56% lo scorso trimestre rispetto allo stesso periodo di un anno fa, che a sua volta ha contribuito ad aumentare le entrate complessive di un migliore del previsto 43%.

La buona notizia è che il collo di bottiglia della catena di approvvigionamento sta migliorando leggermente: dati recenti hanno mostrato che i tempi di consegna dei chip si sono ancora allungati il mese scorso, ma è stato il più piccolo aumento in nove mesi. Questo potrebbe essere il motivo per cui gli investitori hanno mandato le azioni di Qualcomm l'8% più in alto dopo l'annuncio - un salto gradito dato che, prima di questo aggiornamento, Qualcomm aveva sottoperformato un indice che traccia le azioni dei produttori di chip di quasi il 40% quest'anno.

Qualcomm è il più grande produttore di chip per smartphone nel mondo, e ha detto mercoledì che si aspetta che le vendite nel segmento raggiungano livelli record in questo trimestre. Ma sembra anche essere consapevole del fatto che la domanda non resterà in giro per sempre, e ha sempre più ramificato i chip per i veicoli e l'Internet delle cose. La mossa sembra già pagare: l'azienda ha ricavato più di 10 miliardi di dollari dai chip non per smartphone tra ottobre 2020 e settembre 2021 - quasi un terzo delle sue entrate complessive di produzione di chip nello stesso periodo.