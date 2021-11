Nuoto: Barelli, 'situazione impianti drammatica, risultati sportivi un miracolo'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "In una situazione veramente drammatica per l'impiantistica sportiva i risultati sono veramente un miracolo, frutto del sacrificio e dell'impegno dei ragazzi e delle meravigliose società. E' chiaro che siamo in una crisi economica e pandemica e la speranza è che termini in fretta, ma i settori sono colpiti in modo orizzontale in particolare quello degli impianti sportivi in Italia". Lo ha detto il presidente della Federnuoto Paolo Barelli a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Le piscine soffrono particolarmente e a oggi non sono arrivati ristori. Li vedo con piacere nel settore del turismo, nell'edilizia ci sono bonus, ma non vedo né ristori né bonus nel settore dell'impiantistica e delle società sportive", ha aggiunto il numero uno della Fin. "Mi trovo abbastanza solo e il problema è veramente grande. Il lavoro parlamentare è fondamentale, c'è scarsa sensibilità su questo tema da parte dei partiti politici. Credo serva un intervento di Draghi. Mi auguro si riesca a colmare questo grande vuoto".