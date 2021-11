M5S: Conte, 'd'accordo con Di Maio ma se intesa con Socialisti darò io annuncio'**

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Sui Socialisti in Europa sono d'accordo con Di Maio, che ha dato atto di un percorso, non ha dato un annuncio. Darò io l'annuncio quando si concretizzerà questo passaggio e quando matureranno tutte le condizioni, ma ci sono delle valutazioni in corso da tempo, abbiamo rafforzato la direzione progressista e i 5 Stelle possono dare un contributo di originalità". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite della puntata di 'Otto e mezzo' in onda questa sera su La7.