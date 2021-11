L’eurozona tra euforia da crescita e timori da inflazione

L’economia della zona euro ha avuto un terzo trimestre più forte del previsto, ma potrebbe essere la calma prima della tempesta. E’ cresciuta più del previsto, cioè del 2,2%, nell'ultimo trimestre rispetto a quello precedente, mostrando agli Stati Uniti - la cui crescita del terzo trimestre ha deluso la scorsa settimana - come si fa. Due paesi hanno giocato un ruolo importante nell'accelerazione: La Francia - dove la spesa dei consumatori è stata particolarmente forte - e l'Italia, i cui settori dell'industria e dei servizi si sono distinti.

Eppure, il canarino in questa particolare miniera di carbone sta cominciando a sembrare un po' confuso: i prezzi di beni e servizi nell'eurozona erano del 4,1% più alti in ottobre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E se l'inflazione non diminuisce, colpirà sia la spesa dei consumatori che quella delle imprese e, a sua volta, la crescita economica.

Il fatto è che i dati sulla crescita economica sono così indietro nel tempo quando vengono rilasciati che non c'è molto che gli investitori possano fare con essi. Quindi sarebbe meglio valutare ciò che gli investitori del mercato azionario che guardano al futuro stanno facendo per avere indizi su dove l'economia si sta dirigendo. E nonostante i dati sull'inflazione europea più alta degli ultimi 13 anni, sembrano ancora ottimisti: hanno fatto salire le azioni di Air France-KLM dopo il suo incoraggiante aggiornamento dei guadagni della scorsa settimana, e quelle della Mercedes Daimler nonostante i suoi risultati più deboli del previsto. Questo conta: sono aziende enormi che tra di loro coprono la spesa delle imprese e dei consumatori.

Gli investitori hanno effettivamente iniziato a scommettere all'inizio della scorsa settimana che la Banca Centrale Europea alzerà i tassi di interesse dell'eurozona a dicembre del prossimo anno, ma la Bce è stata veloce a dire che non sembra probabile. Gli investitori non si sono limitati a non ascoltare: hanno effettivamente iniziato a scommettere che l'aumento arriverà due mesi prima. E più a lungo l'inflazione rimane alta, più è probabile che la Bce ceda alle loro previsioni.