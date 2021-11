L'ultima beffa di Elon Musk: fa scegliere a Twitter se vendere il 10% di Tesla

Elon Musk deve vendere il 10% delle sue azioni di Tesla. Così, almeno, stabilisce il 'referendum' che l'imprenditore ha condotto su Twitter. Alla fine, oltre 3,5 milioni di voti sono stati espressi per decidere il destino del pacchetto. Il 57,9% dei partecipanti alla insolita consultazione si è detto favorevole alla vendita delle azioni. Musk ha motivato la domanda con il fatto che "ultimamente si parla molto di guadagni non realizzati come mezzo di elusione fiscale".

Il pacchetto di azioni a cui Musk si riferisce avrebbe al momento un valore di oltre 20 miliardi di dollari dopo i rialzi delle ultime settimane che hanno portato la capitalizzazione di Tesla oltre quota mille miliardi. "A prescindere dall'esito, rispetterò il risultato del sondaggio", aveva detto Musk a 'urne aperte'.