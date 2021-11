I buoni affari di Maersk, buona notizia per tutti

Maersk - il più grande gruppo marittimo del mondo - ha riportato guadagni migliori del previsto martedì, mantenendo i nervi saldi anche se il terrore logistico tiene le aziende del mondo sveglie di notte. Si è scoperto che è difficile gestire un porto quando ci sono focolai di una malattia contagiosa che portano le operazioni a un punto morto, o quando ci sono così poche persone da assumere, con le navi stanno lì in attesa di essere scaricate. Ma questo è esattamente ciò che sta accadendo nei porti di tutto il mondo, portando le tariffe di spedizione a triplicare nell'ultimo anno, poiché le aziende pagano un premio per garantire che i loro prodotti arrivino dove devono essere. Questo è il momento di brillare per Maersk: l'azienda ha riportato un aumento del 68% delle entrate nell'ultimo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e gli investitori a bordo hanno fatto salire le sue azioni del 3%.

Maersk non sta riposando sugli allori, attenzione: la società ha annunciato martedì che sta investendo più di 1 miliardo di dollari nella sua attività di consegna aerea, sia comprando lo specialista tedesco del trasporto aereo Senator International, sia aggiungendo più aerei alla sua flotta. Spera che questo le permetterà di attrarre nuovi clienti e dare a quelli esistenti più opzioni, il che dovrebbe solo significare buone cose per i suoi profitti andando avanti.

Maersk ha anche aumentato le sue prospettive per l'anno, con la società che ora si aspetta che la domanda di container cresca fino al 9% quest'anno e continui nel prossimo. Consideratelo rassicurante: l'azienda gestisce un quinto di tutti i container spediti nel mondo, il che la rende un faro per il commercio globale e l'economia globale in generale. In altre parole, se Maersk sta facendo grandi affari, probabilmente lo sta facendo anche il resto del mondo.