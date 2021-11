Green pass: Gasparri, 'scelte governo efficaci, stop proteste fuori legge'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - “L’Italia ha pagato un prezzo altissimo alla pandemia. Soltanto con il cambio di governo e con il sostegno di partiti come Forza Italia si è riusciti ad invertire la tendenza rispetto all’Europa e, con l’introduzione di misure come il green pass, ad evitare ulteriori chiusure e tutto ciò che ne consegue. I dati che ci arrivano dagli altri Paesi dimostrano una volta di più l’efficacia di queste scelte. La stessa determinazione va ora usata contro tutte quelle manifestazioni che, tra folli teorie e intolleranze nei confronti della scienza e delle misure precauzionali introdotte, violano anche le più elementari leggi in materia di cortei di protesta". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri componente del comitato di presidenza di Forza Italia.

"Ognuno può professare le proprie convinzioni, anche se in questo caso avremmo molto da dire, ma non si può più permettere che questo crei problemi di ordine pubblico, di sicurezza e intralcio a molte attività commerciali. Ora basta, si indirizzino queste manifestazioni in zone in cui non possono arrecare danno e si vigili sullo svolgimento delle stesse e sui personaggi che le organizzano”, conclude.