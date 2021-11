Governo: Conte, 'cittadini non chiedono elezioni'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Ho incontrato migliaia di cittadini, alcuni ci hanno detto che facciamo bene a sostenere il governo Draghi e altri che facciamo male, so c'è un costo politico a sostenere il governo Draghi. Ma nessun cittadino mi ha detto che dobbiamo andare a votare. In questo momento non é la richiesta dei cittadini italiani". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di 'Otto e mezzo', su La7.