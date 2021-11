Directa Sim avvia il processo di quotazione

Directa Sim S.p.A.,tra i più importanti player del trading online in Italia, ha avviato il processo di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. A tale fine l’Assemblea dei Soci di Directa Sim S.p.A (di seguito, “Directa Sim”) ha approvato in data odierna il progetto di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. e un aumento del capitale sociale finalizzato a consentire l’ingresso nella compagine dei soci di nuovi investitori, così raccogliendo risorse finanziarie aggiuntive da destinare allo sviluppo di un ramo d’azienda per l’offerta alla clientela, accanto ai servizi tradizionali di trading online, anche di servizi di consulenza e gestione dei propri patrimoni. Il collocamento funzionale alla raccolta del nuovo capitale e alla creazione del flottante necessario alla quotazione sarà diretto verso investitori istituzionali e, quali investitori retail, in via riservata verso i clienti di Directa Sim. Il perfezionamento dell’operazione è previsto per il prossimo mese di dicembre.

Nel processo di quotazione in corso Directa è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Euronext Growth Advisor, da Ambromobiliare, quale Advisor finanziario, dallo Studio Maviglia & Partners, quale consulente legale, e da Deloitte, come società di revisione. MiT Sim svolgerà il ruolo dello Specialist. La Sim venne fondata nel 1995 per consentire all’investitore privato di operare direttamente sui mercati, allorché la Borsa Italiana ebbe a concentrare i propri scambi sul telematico, abbandonando "le grida". L'8 novembre 1995 il primo ordine in Borsa parte dagli uffici torinesi di Directa Sim, utilizzando un collegamento dati su linea telefonica tramite modem. Nel 1996 il fenomeno si amplia velocemente: è la nascita del trading online come servizio accessibile a tutti e di tale fenomeno Directa Sim è il pioniere. In tale modo, Directa Sim cambia per sempre la storia degli investimenti in Italia. Oggi, con quasi 50.000 conti aperti, la sua mission è offrire a tutti la libertà di investire autonomamente attraverso una tecnologia accessibile, realizzata internamente con i propri sistemisti a Torino. Directa Sim si avvale di un management team di esperienza nel settore finanziario e può contare su di un ampio mercato di riferimento.

“L’8 novembre 1995 iniziava la storia del trading online in Europa, con l’acquisto di 250 azioni Generali effettuato tramite un computer portatile Olivetti Echos collegato via telefono e modem dal mio studio con un elaboratore IBM AS/400 presso la sede di Directa. Ventisei anni dopo, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato con l’unanimità di voti e di presenze il progetto di veder negoziate le azioni di Directa su Euronext Growth Milan. Nel 1995 non lo avremmo mai immaginato. Con la quotazione di Directa Sim ci auguriamo di continuare a dare soddisfazioni ai nostri clienti, a chi lavora con noi e a chi avrà voluto darci fiducia investendo con noi per finanziare i nuovi e ambiziosi sviluppi” ha dichiarato il presidente di Directa Massimo Segre.

