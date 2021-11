“Cauto ottimismo” di Johnson sotto la pioggia del Cop26

Il tempo estremo ha inaugurato il vertice sul clima COP26 a Glasgow, in Scozia. La pioggia torrenziale di domenica e i venti da 80 mph hanno abbattuto alberi sui binari dei treni, causando decine di cancellazioni ferroviarie. I giornalisti hanno riferito che i viaggi da Londra sono durati tre volte di più; altri non hanno neanche potuto raggiungere Glasgow.

Gli organizzatori del summit sapevano che oltre 30.000 delegati e visitatori da tutto il mondo si erano registrati per partecipare. Ma il giorno di apertura di lunedì ha avuto lunghe code allo Scottish Event Campus, e ore di attesa per entrare nella più grande delle tre sedi, lo Scottish Exhibition and Conference Center. Una volta dentro, i delegati hanno dovuto passare attraverso la sicurezza in stile aeroporto. Immagini sui social media hanno mostrato scene caotiche con centinaia di persone in attesa fuori dai cancelli principali. Una fonte delle Nazioni Unite ha descritto la situazione: "Una confusione totale e totale - gli ambasciatori, così come i visitatori sono stati bloccati sotto la pioggia per tre ore. La gente ha chiesto di andare a fare i test e tornare in tempo per la chiusura delle 19:00 - sono tornati alle 17:30 per scoprire che avevano chiuso prima". I padroni di casa del Regno Unito hanno incolpato le disposizioni di sicurezza e i tempi di attesa per l'accreditamento alle Nazioni Unite, che hanno dato la colpa al tempo e alla pandemia. Tutti hanno criticato il leader cinese per non aver nemmeno tentato di partecipare.

Il presidente Biden e il commissario dell'UE Ursula von der Leyen hanno annunciato che più di 100 paesi hanno aderito al loro Global Methane Pledge che mira a ridurre le emissioni globali di metano del 30% rispetto ai livelli del 2020. Il metano è responsabile di un terzo dell'attuale riscaldamento dovuto alle attività umane. Biden ha anche annunciato che gli Stati Uniti stanno lanciando un piano all'interno del piano per ridurre le emissioni di metano chiamato Agriculture Innovation Mission for Climate; 31 nazioni e altre organizzazioni non governative hanno firmato. L'agricoltura gioca un ruolo significativo nelle emissioni dannose per il clima, e le reti agricole e alimentari sono vulnerabili alla siccità e ad altri disastri con l'aumento della temperatura della Terra.

Il governo della Gran Bretagna mira a rendere il Regno Unito "il primo centro finanziario allineato a zero al mondo". Come parte dell'iniziativa, le istituzioni finanziarie del Regno Unito e le società quotate in borsa saranno tenute a pubblicare piani che dettagliano come ridurranno il loro contributo al riscaldamento globale. L'obiettivo della Gran Bretagna è l'azzeramento delle emissioni entro il 2050.

Il primo ministro Boris Johnson ha messo in guardia dal farsi "prendere da uno stato d'animo di esagerato entusiasmo", ma ha salutato i progressi che sono stati fatti e ha detto di essere "cautamente ottimista". Ha citato l'impegno dell'India a ridurre profondamente le emissioni di carbonio entro il 2030 e l'impegno di oltre 100 leader mondiali a fermare la deforestazione. Ha ricordato che la Cina si è precedentemente impegnata a raggiungere emissioni nette zero entro il 2060, a raggiungere il picco delle emissioni di carbonio entro il 2030, e a decidere di porre fine al finanziamento delle centrali a carbone all'estero. Johnson è poi salito su un aereo privato per un'ora e mezza di volo di ritorno a Londra, invece di prendere un treno di 4 ore per la riduzione delle emissioni.